Juve, Bellinazzo: “Numeri da record” ma è caos sui social

30/12/2020 17:08

La Juve continua a mettere insieme numeri da record sia per quanto riguarda l’aspetto sportivo che per quello finanziare. L’ultimo dato incredibile è quello che riguarda la maglia, non per le vendite della stessa, ma per i ricavi che la Juventus è riuscita ad avere da quello che si chiama “jersey sponsor”.

L’annuncio di Bellinazzo

A rivelare i dati dei ricavi della Juventus, ci pensa il giornalista del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo, esperto di calcio e finanza che sui social rivela: “La maglia della Juventus tua a conti fatti è la prima in Italia a raggiungere il valore di 100 milioni di ricavi annui da jersey sponsor”.

La reazione dei social

L’annuncio di Bellinazzo scatena l’inevitabile polemica sul mondo dei social a partire dai tifosi della Juventus: “Siamo tornati ricchi - scrive Marcello - sembrava dovessimo fallire e invece vedi come gira il mondo. Ma dopo Capodanno temo falliremo ancora”. Ma la gran parte dei commenti di risposta sono tutti molto critici nei confronti del giornalista e mettono in risalto un aspetto diverso di questi numi: “Grazie al piffero. Si sponsorizzano in famiglia”. Mentre Terra fa notare il paragone con altri club europei: “Sono in ogni caso cifre ridicole se comparate ai top club europei”. Mentre Massimo la butta sull’ironia: “Ecco spiegato il motivo di questo continuo strombazzare di clacson festanti in centro”.