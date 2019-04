Internews: Vale davvero la pena mandar via Spalletti?

11/04/2019 09:30

Proprio nei giorni in cui si parla con sempre maggior frequenza dell'approdo di Conte in nerazzurro, c'è chi leva una voce a favore della conferma di Spalletti. Nel suo editoriale odierno Internews si chiede se sia davvero giusto cambiare allenatore e scrive: "Ad agosto, critici e tifosi davano per spacciata l'Inter, definendola al massimo mina vagante in un raggruppamento con due favorite evidenti, peraltro attualmente qualificate ai quarti... Senza dimenticare le difficoltà nate dal settlement agreement Uefa e da una disabitudine a gare di livello, va precisato che Spalletti ha commesso i suoi errori, di natura tattica (Lautaro lanciato troppo tardi, per dirne uno) ma anche gestionali: assieme al club, che lo ha appoggiato in questa battaglia, non ha saputo controllare gli effetti di una decisione senza precedenti presa relativamente alla fascia di Maurito. Perdendo di conseguenza un patrimonio tecnico per una credibilità a tempo che è durata giusto una giornata di punizione (l'esclusione con la Lazio)....Spalletti gode della fiducia della squadra? I risultati in campo sembrerebbero dare ragione al toscano... Per far procedere la macchina nerazzurra nel Tempo occorre lo spazio necessario, cosa che Spalletti ha già capito da un pezzo: "Io non ce la faccio a essere Mourinho in due campionati: ho bisogno di più tempo per fare qualcosa", aveva detto in una conferenza di pochi mesi fa.

Quel bisogno di cui parla Spalletti si traduce nel credito di tutte le componenti che per ora nessun candidato alla sua successione possiede: lo stesso Mou, che infiamma la maggioranza dell'ambiente oltre a Suning per il suo passato dorato ad Appiano, sarebbe un acceleratore di eventi troppo pericoloso. Dall'altra parte, l'altro aspirante Antonio Conte gode della stima infinita di Marotta, ma partirebbe molto indietro nella classifica del gradimento dei tifosi. Cambiare per rischiare ha una sua logica nella misura in cui l'approdo sia una vittoria di qualche trofeo o la preparazione della stessa. Vale la pena, nel primo anno fuori dal Settlement agreement, investire tanti soldi per cambiare il manico, magari per rinviare gli investimenti essenziali da fare per migliorare la rosa?".