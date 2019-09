Inter-Lazio, probabili formazioni: Conte sorprende tutti

23/09/2019 13:59

Dopo il successo nel derby per l'Inter arriva ancora un ostacolo duro: la Lazio di Inzaghi, reduce dalla vittoria sul Parma. Conte deve cambiare qualcosa e pensa a Biraghi sulla fascia sinistra e con D’Ambrosio che si candida per far rifiatare Godin. Candreva in pole per giocare a destra mentre Sanchez è in vantaggio su Politano come partner di Lukaku. Nella Lazio Lazzari a destra è pronto a riprendere il posto da titolare Lazzari. Queste le probabili formazioni:

Inter: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Sanchez, Lukaku

Lazio: Strakosha; Lazzari, Acerbi, Luiz Felipe, Marusic; Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa; Immobile.