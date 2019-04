Inter, la promessa di Skriniar: "L'anno prossimo abbiamo un obiettivo"

18/04/2019 09:35

Milan Skriniar nota i progressi: il roccioso difensore dell'Inter suona la carica in vista del prossimo anno, quando la squadra sarà chiamata a migliorare i risultati di quest'anno e comincerà seriamente a lottare per lo scudetto: "Adesso testa alla Roma, abbiamo una partita importantissima davanti, bisogna vincere assolutamente. Se vinciamo andiamo a +9 dalla Roma e sarà ancora meglio. Anche il Milan ha perso tanti punti anche se adesso si sono ripresi. Noi abbiamo sbagliato la partita in casa contro la Lazio, si poteva vincere anche contro l’Atalanta. Ma questo è il passato e dobbiamo guardare avanti. Dzeko è un attaccante forte, lo dico sempre. Pensiamo al nostro obiettivo che è la Champions, anche se abbiamo la speranza di migliorare il piazzamento dell’anno scorso e provare a insidiare il Napoli per il secondo posto, visto che manca ancora lo scontro diretto. Quanto manca per lottare per lo scudetto? Quest’anno tanto, ma dall’anno prossimo vogliamo lottare per stare in alto, dove l’Inter merita di stare“.