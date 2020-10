Inter, dalla Germania la clamorosa voce di mercato

13/10/2020 08:13

L’indiscrezione di mercato arriva dalla Germania ed è di quelle succulente. Stando a quanto sostiene Sky Sport News Germania, l’Inter infatti avrebbe proposto al Bayern monaco uno scambio secco tra Cristian Eriksen e Jerome Boateng. La risposta del club bavarese è stata un secco no in quanto il difensore centrale classe 1988 è ancora un perno del progetto.

Il caso Christian

Quello di Eriksen è uno dei nomi più chiacchierati nel mondo del calcio e soprattutto in casa Inter. Il calciatore danese arrivato in Italia lo scorso gennaio e che avrebbe dovuto fare la differenza per la squadra di Antonio Conte. Le cose però non sono andate così, il danese ha fatto fatica a trovare posto all’interno dello scacchiere disegnato dal tecnico e nel corso del ritiro della nazionale ha fatto sapere di non voler passare tutto l’autunno seduto in panchina. Ora toccherà a Conte riuscire a trovargli la giusta collocazione e far sì che Eriksen possa esprimere tutto il suo talento.