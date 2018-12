Insigne e Koulibaly squalificati per due giornate. Inter, le prossime due partite a porte chiuse

27/12/2018 16:19

La partita tra Inter e Napoli è destinata a far discutere ancora a lungo. Le decisioni del giudice sportivo in merito alle espulsioni di Koulibaly e Insigne stanno facendo il giro del web: entrambi, infatti, sono stati appiedati per due giornate e salteranno non solo la parita di sabato contro il Bologna, ma anche la prima giornata del girone di ritorno prevista il 20 gennaio contro la Lazio. Nello specifico Insigne è stato squalificato per due giornate più un'ammenda di diecimila euro per avere "Rivolto al direttore di gara un epiteto gravemente insultante, sanzione aggravata perché capitano"; Koulibaly invece è stato appiedato a causa di un "comportamento scorretto nei confronti di un avversario, già diffidato e per aver rivolto al direttore di gara un ironico applauso". L'Inter, invece, dovrà giocare le prossime due gare interne a porte chiuse.