Ilaria D'Amico lascia e dice tutto su Diletta e polemiche

22/08/2020 14:33

"Una grande bufala la mia rivalità con DIletta Leotta. La cosa incredibile è che non si mettano mai gli uomini contro gli uomini ma sempre le donne contro le donne". Ilaria D'Amico si confessa a Il Fatto Quotidiano e alla vigilia del suo addio al calcio (domani ultimo atto con la finale di Champions League, poi si dedicherà ad altri progetti) dice: "Ho avuto più problemi con gli uomini e mai uno con una collega donna. E tutte possono testimoniare. Proposte indecenti? In Sky mai, tutto questo è fantascienza. In generale in passato diciamo che bisognava essere più accorti perché qualche lupo di mare lo incontravi sulla tua strada. Cene a quattro con Ronaldo e Georgina? Noi facciamo poche cene, li ho visti solo a quelle di Natale. Mi risulta che anche loro siano molto appartati”. Sui motivi dell'addio al mondo del pallone televisivo ripete: "Non è una questione di stanchezza, avrei potuto continuare. Lavoro in una azienda straordinaria che conosco e dove tutto è ormai rodato. Gli ingranaggi funzionano, ci sono i migliori inviati e commentatori, una macchina perfetta. Forse il punto è proprio questo, la macchina la conosco bene e mi rendo conto di aver fatto tutto: Mondiali, Europei, tanta Serie A e ora anche la Champions League. Adesso mi manca la sfida, la paura e l’emozione di veder crescere qualcos’altro”. A Napoli ricordano ancora quella polemica sul triccheballacche: “Anche lì una polemica creata ad arte sul nulla da qualcuno in cerca di pubblicità. Lei ritiene offensivo dire, dopo aver visto le immagini dei fuochi d’artificio sotto l’albergo della Juve nella città olandese, “atmosfera partenopea ad Amsterdam”? L’uso dei fuochi d’artificio a Napoli è una consuetudine. Anche quando il Napoli di Sarri ha battuto la Juventus fecero mezz’ora di fuochi d’artificio per festeggiare la vittoria. E sono cose che io adoro, mi piacciono le feste popolari e il calore dei tifosi. Associare i fuochi d’artificio a Napoli per me è normale e non c’era alcun riferimento negativo. Era solo buffo vedere i fuochi d’artificio dove normalmente ti aspetti i tulipani”.