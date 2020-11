Ibra ha un motivo speciale per segnare a Udine

01/11/2020 09:44

Non c'è solo la voglia di cancellare il ricordo della scorsa stagione, quando il Milan debuttò in campionato non solo con una sconfitta a Friuli contro l'Udinese ma mostrando un calcio inesistente, con giocatori fuori ruolo e senza idee, ma anche altre movitazioni per i rossoneri che alle 12.30 affrontano l'Udinese. Certo, sembra preistoria la gara dell'agosto 2019, con Giampaolo in panchina e una squadra che sembrava non avere futuro. Ora tutto è cambiato, dal tecnico ad alcuni giocatori. Ibra su tutti. Ed è proprio Ibrahimovic ad avere motivazioni speciali per la partita odierna.

Ibra mai a segno al Friuli

Nella sua lunga carriera in Italia, dove ha giocato co Juve, Inter e Milan, lo svedese - che vanta numeri da record con quasi tutte le avversarie - ha segnato solo due gol ai friulani e sempre in casa propria (una con la Juve nel 2005 al Delle Alpi e l'altra col Milan nel 4-4 del gennaio 2011 a San Siro) ma non ha mai fatto gol al Friuli. L'occasione giusta per sfatare un tabù e centrare un altro primato.