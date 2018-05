Gattuso: Donnarumma va capito, arriveranno giocatori di esperienza

19/05/2018 15:08

Manca un passo per centrare l'Europa League senza preliminari. Non era quello che si sognava a inizio stagione e neanche qualche mese fa ma è l'ultimo obiettivo rimasto al Milan e Gattuso vuol centrarlo domani con la Fiorentina: “Domani per noi comincia il campionato, non è una frase fatta ma lo credo veramente. Se domani ci saranno 60.000 dovremo ripartire da loro, da una prestazione convincente. Non mi sento tranquillo, non sarà una partita facile, conoscendo il loro allenatore e la professionalità della Fiorentina". La gara dell'andata la ricorda ancora bene: “Era stata una partita di grande sofferenza ma abbiamo giocato col coltello tra i denti. Eravamo stanchi, è stata la prima partita in cui eravamo sotto che siamo riusciti a non perdere. Ho visto un qualcosa di nuovo negli occhi dei ragazzi. La svolta è stata nel derby ma a Firenze ho visto una svolta importante a livello caratteriale". Non ci sarà Suso (“Ha avuto una lesione piccolissima a fine allenamento, ma domani non ce l'abbiamo. Lui non vuole andare via, ci ho parlato. Il problema di Suso è che ha una clausola. Nessun giocatore è venuto a bussare e dire che vuole andare via. Suso sta bene qui-. Per noi è importantissimo ma può anche giocare un ragazzo della Primavera, domani chi giocherà dovrà battagliare con veemenza") mentre ci sarà Donnarumma e chissà che non sia l'ultima a San Siro per lui ma sul portiere Ringhio dice: "Ho rivisto le immagini, non ha tirato la maglia ai tifosi. Al di là della maglia, è un dato di fatto che a livello tecnico ha commesso qualche errore, ma per tutto quello che ha passato bisogna capirlo. E' da un anno che si parla tutti i giorni di lui. Ci ha messo del suo ma bisogna lasciarlo tranquillo. E' un patrimonio della società, uno dei più forti portieri al mondo. Decideranno lui e la società cosa fare, devo ringraziarlo perché si sta impegnando". Gattuso sa che la Champions era il vero sogno: “Tra Champions ed Europa League c'è differenza, ci può essere rammarico per i punti persi per strada, ma dobbiamo pensare da dove siamo partiti. Non parlo solo della gestione di Vincenzo, anche io ho perso dei punti per strada. Abbiamo giocato contro squadre con cui potevamo fare di più. Mancano cinque punti col Benevento. Potevamo evitare di tirare il collo a qualche giocatore. E' stata cambiata radicalmente la preparazione. Abbiamo avuto pochissimi infortunati, va dato merito anche alla parte medica. I rimpianti ci sono sempre. Sui moduli mi piace cambiare, ma per farlo bisogna lavorare sui concetti. Quando si è fatto male Suso era venuta una mezza idea, ma improvvisare ora non mi sembra corretto. Il rammarico più grande è quello, non poter giocare in maniera diversa. Ci siamo meritati quello che ci stiamo giocando. Forse ci eravamo gasati per la serie di risultati utili ma sapevamo sarebbe stato difficile. Ma sono convinto che se la partita con la Juve fosse finita in maniera diversa... Ma con i sé e con i ma non si va da nessuna parte". La Juve resta di un altro pianeta: “Al momento è imbattibile perché ha grande programmazione, ha uno stadio di proprietà, fa mercato. E' inarrivabile per la struttura, per la programmazione, per come fanno calcio. E' una società solida che si può permettere svariate cose. E' forte in tutte le componenti. La Supercoppa contro di loro? Sarà una partita affascinante, si giocherà ancora contro una Juve fortissima, bisogna arrivarci belli carichi, ma ancora ne manca di tempo". Infine capitolo mercato: “Più di 3/4 giocatori qui non arriveranno, 90/95% dei giocatori resteranno. Arriveranno giocatori di esperienza, che hanno giocato un certo tipo di partite, per rinforzare questa squadra di vuole questo. Si nota che manca un po' di esperienza e di malizia. Bisogna mettere vicini ai giovani questo tipo di giocatori, non solo professionisti in campo ma a 360°. Bisogna rafforzare la squadra anche sotto questo aspetto. Vediamo cosa ci dirà l'UEFA e poi vedremo".