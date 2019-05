Feltri attacca: Juve e Lazio, che cafonate

20/05/2019 09:40

Dov'è l'educazione nel calcio italiano? A Vittorio Feltri non sono piaciute per niente due situazioni verificatesi nei giorni scorsi e su Libero ha attaccato due club in particolare. Il direttore del quotidiano lombardo è partito da Allegri: "mi è dispiaciuta l' esclusione della gloriosa squadra dalla massima competizione europea. Ma non ho pensato di suicidarmi. Sono più stupito di un' altra eliminazione, quella dell' allenatore più bravo in circolazione: cinque scudetti conquistati in cinque anni. Un primato difficilmente eguagliabile.. È un licenziamento esteticamente ripugnante. Spero sia stato Allegri a togliersi spontaneamente dai piedi e non la società ad aver provocato la sua dipartita. Un episodio comunque sgradevole e indegno di un club normalmente signorile. Transeat. La mancanza di stile sta avendo il sopravvento pure nel calcio.

Anche la Lazio, guidata con maestria da Lotito, si è comportata recentemente male, da autentica burina. Mi riferisco alla finale di Coppa Italia, vinta dai capitolini in modo vomitevole.

Lotito, che stimo, nei commenti post match ha mandato affan.. (testuale) l' allenatore atalantino, il quale aveva fatto notare l' ingiustizia. Una cafonata imperdonabile ai danni di una vittima va segnalata e condannata. La Lazio ha vinto la Coppa però non se ne può vantare, semmai deve vergognarsene".