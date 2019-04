Ecco quale big è stata trasmessa più volte da Dazn

23/04/2019 15:32

Più croce che delizia degli spettatori, sta per concludersi il primo anno televisivo di Dazn che ha trasmesso il 30% delle partite di serie A in diretta esclusiva, non senza proteste da parte degli utenti che spesso si sono lamentati del servizio. Ma quale è la big che è stata trasmessa più volte dalla nuova piattaforma? Si tratta del Milan che è andato in programmazione 11 volte e batte tutte le altre big lasciando l’Inter a quota 10, Juventus, Roma e Lazio a 9 e Napoli a 8. Per il resto a vincere il campionato alla rovescia è stato il Cagliari che è passato su DAZN solo 6 volte, lasciando la piazza d’onore all’Atalanta programmata 7 volte ella programmazione DAZN. Il club affezionato è stato il Frosinone che è stato programmato per ben 20 giornate sulle 37 note con una percentuale del 54,05%, ovvero più di una gara trasmessa ogni due giocate. Alle sue spalle un’altra matricola, il Parma trasmesso ben 16 volte mentre sul terzo gradino del podio al momento troviamo il Sassuolo con 14 gare trasmesse da DAZN. Il terzo posto degli emiliani è ancora raggiungibile da Empoli, Fiorentina e Udinese che, mancando solo l’ultima di campionato, sono state programmate 13 volte. Seguono con 12 partite Chievo e Bologna.