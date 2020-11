Dybala scende in campo contro il Covid, il video è già virale

18/11/2020 15:19

Nella Juventus ultimamente non riesce a farlo spesso, ma Paulo Dybala è sempre pronto a scendere in campo contro il Covid: “Non sottovalutiamo questo virus: questo virus si vince solo se sapremo fare squadra. Indossate la mascherina, proteggendo voi, proteggerete anche gli altri. Insieme ce la faremo”, racconta il numero 10 bianconero in un video diffuso sui social

Un video realizzato accogliendo l’appello della Regione Piemonte, in cui la Joya ha offerto il proprio volto alla campagna istituzionale per ricordare a tutti l’importanza di indossare la mascherina. E cosa meglio della Dybala-Mask, la celebre esultanza dell'attaccante argentino dopo i suoi gol, per proteggersi dalla diffusione del contagio?

Il video è stato realizzato con il supporto tecnico della Juventus e inquadra La Joya all’interno del Palazzo della Regione Piemonte, affacciato su piazza Castello. Sullo sfondo la Mole Antonelliana e Palazzo Madama, simboli di Torino.

Per vedere il video clicca QUI.