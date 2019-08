Di Canio: Inter con lui non si può fare più nulla

06/08/2019 09:45

Paolo Di Canio, commentatore di Sky ha parlato della situazione all'Inter soprattutto in attacco.

"Icardi a certe cifre fa gola a pochi a livello internazionale, anche perchè è un centravanti un po' atipico. Purtroppo per lui non si può fare più nulla all'Inter, situazione irrecuperabile" dice l'ex giocatore di Juve, Lazio, Milan e Napoli. Invece sul fronte entrate da uno che conosce bene la Premier League, Di Canio dice: "Lukaku è ideale per il gioco di Conte".