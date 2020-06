De Vrij, Higuain, Ibra, Manolas: Tutti ko e ancora si deve giocare

04/06/2020 14:31

Come reagiranno i giocatori dal punto di vista fisico dopo quasi tre mesi di sosta forzata per lo stop dovuto all'emergenza corona Virus? Riusciranno a recuperare condizione atletica e ritmo? Il calendario compresso con partite ogni tre giorni che rischi può comportare? Tutte domande lecite a due settimane dalla ripresa della serie A ma intanto emerge un primo dato poco confortante da quando gli allenamenti sono tornati ad essere più "normali". Troppi club stanno pagando dazio e si sono fatti male già tanti giocatori, compresi i big. L'Inter ha in infermeria quattro giocatori: De Vrij, Godin, Bastoni, Vecino. Il Napoli dovrà fare a meno di Manolas per altre 3 settimane. Nel Milan prima si è fermato Ibrahimovic, che proprio oggi sosterrà degli esami ma che comunque potrà rientrare solo a luglio inoltrato, poi si è fatto male anche Duarte. Oggi infine le ultime due vittime: si sono fermati Milinkovic Savic nella Lazio e Higuain nella Juventus, entrambi rischiano di saltare le prime partite di biancocelesti e bianconeri.