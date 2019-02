De Laurentiis: Falso che finanzio il cinema col Napoli

04/02/2019 11:16

Il ritiro del Napoli a Dimaro inizierà il 6 luglio con l'arrivo della squadra fino al 26 luglio ma nel giorno della presentazione del lavoro della prossima estate sono altri i temi caldi in casa azzurra. De Laurentiis smonta subito il primo ("Voi volete sapere tutti cosa accadrà con Hamsik, ma non si parlerà di Hamsik. Non c'è nulla da dire, quando sarà il momento vi convocheremo e vi diremo cosa è accaduto col capitano. Ora si parla del trentino, poi tra 3-4-5 giorni, quando sarà, parleremo di Hamsik. Voi incrociate sempre le notizie, dicendo cose inesatte, ma io mi diverto") e bacchetta i tifosi, sempre più freddini el venire allo stadio: "A Dimaro penseremo al prossimo campionato, ulteriormente vivace con l'Inter che ci proverà, la Juve che forse sarà più quieta, anche se non è ancora detta l'ultima parola e vediamo i prossimi 2-3 mesi. Mi dispiace che i tifosi pensino solo allo Scudetto, non ad essere forti e rappresentare la città. Con la Sampdoria dovevano stare tutti allo stadio, i prezzi erano bassissimi, doveva essere pieno anche per la vendetta. Così si è tifosi del Napoli? Boh, sono meravigliato, anche se accade altrove. Milan e Inter non brillano ma hanno per partite meno importanti ma incassano 5mln di euro e noi con tre non le superiamo. Non si possono fare le nozze con i fichi secchi, io sono 3 anni che chiudo in rosso e la Filmauro invece chiude in utile. Così zittiamo anche le fregnacce di chi dice che guadagno col calcio e non più con la Filmauro che torna con 3 film americani finanziati dalla Filmauro".