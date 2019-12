Crosetti: Sarri regala sempre un giocatore agli avversari, che casino

09/12/2019 11:41

" Bernardeschi è un giocatore che Sarri continua a regalare agli avversari. La Juve di prima non c'è più, mentre quella di oggi è un progetto che ancora non è partito". Dura analisi di Maurizio Crosetti nei confronti dei bianconeri. La firma di Repubblica parla a Radio sportiva e dice: " "Prima della sconfitta contro la Lazio erano state riprese per la coda molte partite, le avvisagli per un k.o. c'erano. La Juventus è una squadra friabile a centrocampo e troppo distratta in difesa. Il calcio è fatto anche di schemi ma gli allenatori sono anche dei gestori. Quando sei il tecnico della Juve non hai tempo materiale nella quotidianità per spiegare ai giocatori una rivoluzione totale. A me sembra tutto un casino. Sarri è una persona intelligente e conosce il calcio, ha saputo fin da subito che il modello Napoli non era replicabile alla Juve. Deve far giocare la squadra in modo diverso, il problema è che in cambio vediamo un ibrido. Gioco ed estetica sono parole con cui ci riempiamo la bocca, ha ragione Allegri sotto questo punto di vista. Alla fine il calcio è un gioco in cui devi buttare la palla dentro la porta avversaria".