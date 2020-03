Coronavirus, Del Piero: Vi spiego come è cambiato tutto in California

26/03/2020 14:10

"Abbiamo una chat comune da quando abbiamo vinto il Mondiale in cui scherziamo sulle nostre avventure. Ci sono anche temi importanti però e abbiamo deciso di unirci in questa raccolta fondi attraverso i nostri social". Parlando a "Tutti convocati" su Radio 24 Alessandro Del Piero spiega l'iniziativa presa assieme agli ex compagni di nazionale per per sostenere la Croce Rossa "che con medici, sanitari e protezione civile sono le persone che stanno facendo la vera partita, i nostri titolari". Pinturicchio dice: " Qui in California siamo partiti un po' in ritardo, la cosa è stata sottovalutata, ora la crescita dei contagiati è rapida. Mi auguro che una città ampia come LA possa consentire di mantenere le giuste distanze. Io ho un ristorante e l'ho chiuso, hanno chiuso palestre, uffici non necessari. La vita è cambiata. Da italiano son partito prima con questa quarantena. Si esce per far spesa. Scuole chiuse almeno tutto aprile. Un grande punto di domanda sul dopo. Qui in America tante culture, origini, abitudini. Prima vedevi gente o totalmente bardata o totalmente tranquilla, perchè non c'era la comunicazione che c'è oggi. Gli ospedali si riempiono. Poi qui il sistema sanitario è molto diverso dal nostro. Immagino gli atleti si sentano un po' spaesati. Gli olimpionici hanno aspettato quest'estate come momento della vita, non posso dire che per loro sarà più facile, ma è diverso rispetto a chi gioca la stagione in corso. Bene però il rinvio sia di Euro2020 che di Tokyo2020, due decisioni arrivate relativamente presto e molto sensate. Il ritorno all'attività sportiva? Mi auguro prevalga la gioia di tornare finalmente a giocare che è quello che spinge ad iniziare questa carriera, l'avere un proprio senso interiore. Ci sarà timore in alcune situazioni, ma l'atleta è forte, prende il problema, la competizione come qualcosa da superare. Ci sarà un po' di rodaggio da un punto di vista fisico e psicologico al rientro, per quanto uno si possa allenare a casa, non è la stessa cosa. Tornare in campo appena possibile ma senza pubblico? Tutto ciò che c'è attorno al calcio, anche dal punto di vista economico, è qualcosa da valutare. Non è semplice garantire agli addetti ai lavori che sarà tutto ok allo stadio, ma quando poi vai a casa? In giro? Leggevo dei giocatori dell'Inter che, finita la quarantena, sono partiti giustamente per tornare in famiglia, il viaggio però è ancora un pericolo per certi aspetti. Non è semplice, speriamo che la scienza trovi soluzioni quanto prima. Se ci saranno le condizioni che un rientro senza pubblico possa garantire la fine del campionato e lo spettacolo, anche solo in tv, potrebbe essere un passatempo per i tifosi a casa, aspettare, giudicare e 'allenare' la propria squadra come sempre".