Corona Virus, ex Juventus va in quarantena

06/03/2020 08:40

Si allarga anche al mondo del calcio l'epidemia del Corona Virus. Christian Poulsen, ex centrocampista della nazionale danese (famoso lo sputo a lui rivolto da Totti a Euro 2004) e della Juventus, oggi vice del tecnico Erik Ten Hag all'Ajax, è stato messo in quarantena perché presente a una festa di compleanno dove c'era un infettato da Coronavirus. Con lui altri due dello staff Ajax: gli olandesi hanno giocato con il Getafe (prossimo avversario dell'Inter) la settimana scorsa in Europa League. Anche Thomas Kahlenberg, ex centrocampista della nazionale danese, è risultato positivo al coronavirus di ritorno da un viaggio in Olanda dove ha presenziato alla medesima festa.