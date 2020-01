Coppa Italia: Domani Napoli-Lazio, probabili formazioni

20/01/2020 14:44

Senza Koulibaly, Maksimovic, Ghoulam e Mertens, ancora out, Gattuso farà comunque qualche cambio in vista di Napoli-Lazio di domani sera (ore 20.45 al San Paolo, diretta su Rai1). In difesa, torna tra i pali Meret. In difesa Hysaj a destra, Luperto e Manolas centrali, con il rientrante Mario Rui a sinistra. In mezzo Fabian partirà dalla panchina ed è probabile l'esordio dal primo minuto di Demme. Callejon e Milik potrebbero fare spazio a Lozano e Llorente. Lobotka avrà spazio nella ripresa. Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Demme, Zielinski; Lozano, Llorente, Insigne. All.: Gennaro Gattuso.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Parolo, Lulic; Immobile, Caicedo. All. Inzaghi