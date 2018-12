Classifica anno solare 2018: Juve prima a 101 punti, Napoli secondo a 87

30/12/2018 16:59

Che sia quella del campionato o che sia quella dell'anno solare non cambia niente: è sempre la Juventus la prima in classifica. I bianconeri, col successo sulla Sampdoria, chiudono il 2018 sfondando il tetto dei 100 punti: 101 punti nell'anno solare in serie A, con il miglior attacco, la miglior difesa e solo una sconfitta al passivo, quella con il Napoli del 22 aprile con rete di Koulibaly. Proprio i partenopei si posizionano al secondo posto, mentre al terzo c'è un ex aequo tra le milanesi. Minima la differenza tra Roma e Lazio, con i giallorossi che la spuntano per una lunghezza.

SERIE A, LA CLASSIFICA DELL'ANNO SOLARE