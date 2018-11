Cies, Mbappè bomber più caro, Hysay n.7 tra gli esterni con un valore di 51 milioni

05/11/2018 11:15

Fanno discutere le classifiche del Cies, l'osservatorio del calcio, che ha pubblicato le graduatorie basate sul valore di mercato dei vari giocatori europei, divisi per ruolo. In assoluto il più caro al mondo è l'attaccante del Psg Mbappè, con un valore stimato di 216,5 milioni di euro (23 milioni in pù rispetto all'ultimo aggiornamento di ottobre). Il francese precede tra i bomber Harry Kane (197,3M€) et Neymar (197M€). Seguono Salah con 173 milioni, Coutinho 171, Messi 170, Sterling 164,6, Lukaku 164,3, Griezmann 157,7 e Dybala decimo con 155,6 milioni. Tra i portieri c'è Donnarumma al settimo posto, con un valore stimato in 60 milioni di euro. Stupisce la classifica degli esterni dove alle spalle di Cancelo, sesto con 55,8 milioni di euro, c'è il napoletano Hysaj il cui valore è stimato in 51,3 milioni di euro.