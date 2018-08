Ci credereste? Sul mercato l'Inter ha speso meno del Napoli

15/08/2018 11:54

Un mercato ricco come da tempo non si vedeva in Italia (e non è ancora finito): oltre un miliardo speso in acquisti ma leggendo la tabella pubblicata dalla Gazzetta non manca qualche sorpresa. Scontato il primo posto della Juventus ma sorprende che sul podio ci siano Roma e Napoli con il club azzurro che risulta aver speso più delle milanesi e in particolare dell'Inter nonostante i giudizi sulla campagna estiva dei due club dicano il contrario. Il Napoli ha investito con Fabian Ruiz (30), Meret (25), Verdi (23 più 2) e Malcuit (12) per un totale di 95,5 milioni complessivi. Hanno sborsato qualche milione in meno Inter (85,5) e Milan (81), ma le due società sarebbero più in alto se si tenesse conto delle cifre previste per esercitare i diritti di riscatto di calciatori come Vrsaljko (6,5 milioni per il prestito e 17,5 per il diritto di riscatto), Keita (5+34), Politano (5+20), Bakayoko (5+35) e Higuain (18+36). Il Pipita incide al momento per 18 milioni e non per 54, la cifra complessiva che il Milan verserebbe alla Juve in caso di acquisto a titolo definitivo tra un anno. Se l'obbligo di riscatto è già stabilito e non è subordinato al conseguimento di un obiettivo, la cifra complessiva è subito compresa nel bilancio degli acquisti. Questa la classifica di chi ha speso di più:

1. Juventus 234,9

2. Roma 112,6

3. Napoli 95,5

4. Inter 85,5

5. Milan 81

6. Torino 49

7. Lazio 43

8. Genoa 40,2

9. Udinese 36

10. Atalanta 33

11. Bologna 31,8

12. Fiorentina 31,5

13. Sampdoria 31,1

14. Sassuolo 30,7

15. Cagliari 22,5

16. Empoli 14,7

17. Parma 12,7

18. Spal 9,95

19. Chievo 6,55

20. Frosinone 3,7