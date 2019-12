Chiariello: Non scambierei Adl con altro presidente

26/12/2019 09:34

Sarà criticabile quanto si vuole ma la sua gestione parla di più successi e gioie che delusioni. Umberto Chiariello si schiera dalla parte del presidente del Napoli e su Radio Punto nuovo lancia una provocazione: "Mi piace lanciare un tema: meglio Lotito che vince più coppe e coppetelle di De Laurentiis, ma che in campionato prende 130 punti di distacco e non arriva mai in Champions League o il Napoli che sfiora – tre volte nella gestione De Laurentiis – lo scudetto? I giochisti sostengono sia meglio il percorso di De Laurentiis, i risultatisti dicono meglio la Lazio di Lotito. Lascio a voi ogni pensiero e scelta, ma io penso che il Napoli ha fatto meglio della Lazio. Anche se ha vinto meno della Lazio, il Napoli è superiore. Lotito grande dirigente, ma non la cambierei la Lazio con il Napoli”.