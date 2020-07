Chiariello: Napoli rovinato dal Re Sola

13/07/2020 15:36

"Il Napoli si è eclissato per colpa del "Re Sola"...". Continua la sua crociata contro Ancelotti Umberto Chiariello.Il giornalista di Canale 21 spara a zero ancora contro l'ex tecnico del Napoli parlando a Radio Punto Nuovo: "Ancelotti ha distrutto un girone d'andata. Dovremmo avere grossi rammarichi pensando a ciò che sarebbe potuto essere, ma che non sarà. “I conti non tornano. 9° scudetto consecutivo alla Juventus con un cammino lento e pacato, ma il mondo intorno a lei frana: l'Inter di Conte, la Lazio che finisce quasi a botte negli spogliatoi. La Juve ride e sorride, con Sarri che vincerà il primo scudetto senza convincere nessuno. La Juventus peggiore di sempre vince facile, dovremmo pensare a che prodotto stiamo vendendo in Italia".

Poi Chiariello torna su Napoli-Milan e aggiunge: "Usciamo dalle polemiche arbitrali, anche se ieri il duo Rocchi - La Penna è stato opinabile. Il Napoli sta tornando ad essere una squadra, per certi versi, Sarriana. Il Napoli è tornato a fare la partita, con un 4-3-3 vero ed il baricentro più alto. È una squadra tutt'altro che difensiva, ma sa anche cambiare pelle. Nelle ultime partite, chiunque sia stato il portiere del Napoli, ha toccato pochissimi palloni e rischiato pochissimo".