Chi vincerà il prossimo scudetto? I bookmakers non hanno dubbi

08/07/2019 14:30

Se avete un'idea ben precisa su chi vincerà il prossimo scudetto questo è senz'altro il miglior momento per mettersi in gioco. Il secondo anno di Ancelotti e l'arrivo di Antonio Conte alla Juventus non sembrano aver cambiato i pronostici dei bookmakers. La Juventus resta la grande favorita anche per il prossimo anno: la quota, infatti, è bassissima, addirittura a 1.60. Inter e Napoli sono le seconde squadre più accreditate: ma entrambe sono date a cinque, un distacco importante rispetto alla Juve. La quarta squadra è data a 40, ed è il Milan, segue la Roma a 50, e poi Lazio e Atalanta date entrambe a 60.