Candreva jolly prezioso o pedina da vendere?

23/07/2018 11:07

Perisic già c'era, Politano è arrivato e ancora si cerca un altro esterno. Per Antonio Candreva si presenta una stagione difficile, l'ex Lazio è stato per anni un perno fondamentale dell'Inter ma la concorrenza e il periodo grigio che ha vissuto (zero gol, non gli era mai successo) lo hanno fatto scivolare nelle gerarchie nerazzurre. A parole Spalletti lo difende a spada tratta (“Candreva è dentro i nostri pensieri, dentro ai meccanismi della squadra. Di lui avrò bisogno, il fatto che Antonio faccia bene è qualcosa in più") ma Lucianone ama sempre parlare benissimo dei suoi giocatori, fa parte della sua strategia. Se da un lato appare vicino il rinnovo fino al 2021 – un anno in più rispetto a oggi – dall'altra bisogna capire se considerarlo un jolly prezioso o un elemento da utilizzare sul mercato per far cassa. Lui non vorrebbe muoversi da Milano, anche a costo di partire dalle retrovie e di sgomitare per conquistare un posto ma tutto dipenderà dai prossimi sviluppi. Dovesse arrivare un altro esterno sarebbe di troppo. Mortificante fare la quarta scelta, oneroso tenerlo in rosa sottoutilizzato.