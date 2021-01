Cagliari-Napoli, le formazioni ufficiali

03/01/2021 12:42

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Cagliari-Napoli che si affrontano alle 15 in Sardegna. Gattuso, costretto a rinunciare a tre titolari del calibro di Mertens, Koulibaly e Osimhen effettua 4 cambi rispetto all'ultima gara giocata nel 2020 contro il Torino. Tra i pali c'è Ospina, al posto di Koulibaly ecco Maksimovic con Manolas. A sinistra Mario Rui ha vinto il ballottaggio con Hysaj. Torna dal 1' anche Lozano, ristabilitosi dall'infortunio, che agirà alle spalle di Petagna assieme a Zielinski Insigne. In mediana Fabian Ruiz e Bakayoko. Demme è in panchina con Llorente e il giovane Cioffi.

Questa la formazione ufficiale del Napoli

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso.