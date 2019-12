Bosco tritura Sarri ed elenca sei verità pesanti per la Juve

25/12/2019 11:35

Sarri sotto accusa e invito alla Juve a riflettere. Andrea Bosco elenca tutte le verità emerse dopo il ko in Supercoppa e su Tmw scrive tra l'altro: "Non sempre i tuoi fuoriclasse ti possono risolvere le partite. Non sempre possono mettere una pezza alle “tue“ imprudente tattiche. Alle “tue“ scelte iniziali . Ai “tuoi” cambi cervellotici...Simone Inzaghi è stato più bravo di Sarri a leggere la gara. Lo era già stato a Roma, là dove Sarri aveva parlato di "episodi“. Balle: la Lazio ha più qualità a centrocampo di quanta non ne abbia la Juventus. E i suoi centrocampisti hanno la tecnica per fare ripartire la Lazio in contropiede. Quello ormai la Juventus non fa più: il contropiede, questo sconosciuto

C'è una seconda verità: la Juventus di Sarri prende valanghe di gol....Segno che Sarri della difesa della Juve ha capito finora poco. E la giustificazione che ci vuole “tempo“ per vedere il gioco di Sarri ha stancato.

Terza verità: era il primo trofeo a disposizione di Sarri. Fallito, nell'ambito di una gara fallimentare. Sarri si prenda le sue colpe: ne ha a dismisura, in questa gara.

Quarta verità: non vorrei che la Juventus si stesse “giocando“ De Ligt e Bernardeschi. Lo dica Sarri perché li sta confinando in panchina. E dica, Sarri, per quale motivo, dopo una vita da tornante, improvvisamente Cuadrado può giocare solo da terzino.

Quinta verità: caro mister Sarri, è andata persino bene. Non sembrava, ma rivisto, il fallo di Matuidi era da “rosso“ . Ergo è andata di lusso.

Sesta verità: ho letto che sarebbe stata la Juventus a chiedere di giocare di mercoledì, tre giorni di “recupero“, contro la settimana usufruita dalla Lazio. Se le cose stanno così, la Juventus a livello dirigenziale ha sbagliato. La fatica pesa