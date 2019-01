Boniek: Milan, ecco come devi sfruttare Piatek

28/01/2019 09:06

"Con la riforma Uefa che consente anche alla quarta di andare in Champions sono cambiate parecchie cose, solo la Juve gioca sempre per vincere. Ieri non è stata marziana ma umana eppure con la Lazio ha vinto lo stesso". Zibì Boniek, presidente della Federcalcio polacca, parla a Radio anch'io sport e si rifiuta di paragone questa Juve di oggi con quella sua: "Ma scherziamo? Noi vincevano sempre anche in Europa, comunque non ha senso paragonare squadre di epoche diverse". In Champions i bianconeri non avranno vita facile con l'Atletico: "C'è Ronaldo che risolve tante partite ma ci sono 7-8 squadre che possono vincere la Champions, non so chi possa riuscirci. A Torino sognano solo di vincere quella coppa, bravi a tenere concentrazione anche per il campionato ma dentro di loro pensano solo alla Champions e io glielo auguro ma ci sono tante componenti che incidono. Non è facile". Inevitabile parlare di Piatek: "E' più completo e più forte di Cutrone ma sono diversi, Piatek è il tipico centravanti moderno, veloce, forte, bravo di testa, sa dialogare con i compagni ma anche di essere egoista in area: per me è pronto per giocare in questo Milan. Nel debutto ha dimostrato personalità. Non capisco perchè Cutrone poteva giocare con Higuain e non possa farlo con Piatek. Per vincere bisogna segnare, se hai 2-3 giocatori che sanno segnare devi farli giocare tutti insieme, e gli altri devono organizzarsi per coprire. Non si può dire che non c'è posto per gli attaccanti bravi, una squadra buona può reggere 2-3 attaccanti. Vedete come ha giocato il Napoli di Ancelotti a San Siro". Domani in coppa Italia ci sarà la sfida polacca-bis tra Piatek e Milik: "Voglio bene a tutti, sono ragazzi seri, parlo anche in italiano con loro".