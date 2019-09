Biasin si sbilancia: Sottovalutato sempre ma è la forza dell'Inter

27/09/2019 09:38

C'è un segreto in più nell'Inter capolista. I meriti di Conte sono indubbi, quelli dei nuovi arrivi anche così come la forza della società dopo l'arrivo di Marotta. Per Fabrizio Biasin è giusto elogiare (e non solo per il gol decisivo contro la Lazio) Danilo D’Ambrosio. Il cronista di Libero spiega che l'esterno ha almeno un paio di difetti clamorosi che gli impediscono di poter piacere veramente: "il primo è che gioca da troppo tempo per la stessa società, il secondo è che non si tratta di un mezzosangue carioca, né di un argentino importato e neppure di un francese di belle speranze; Danilo D’Ambrosio è semplicemente un difensoraccio di casa nostra, recentemente prestato alla fase offensiva.

Il fatto di giocare da troppo tempo nella stessa squadra (settima stagione all’Inter) lo relega alla stregua di un poveretto mai in copertina,

Il fatto di essere italiano, invece, limita l’appeal nei confronti della gente: D’Ambrosio non è improvvisamente diventato il nuovo Maicon ma, consentiteci, un paio di cose vanno dette.

1) D’Ambrosio è un bravo giocatore, del genere che piacciono di più ai tecnici che alla critica: dove lo metti sta (a destra, a sinistra, nella difesa a tre) e se invece proprio non lo metti… tace e aspetta il suo turno.

2) D’Ambrosio non prende né prenderà mai un otto in pagella, ma quasi sempre raggiunge il sei. Questa cosa si chiama “affidabilità” e per un terzino vale più di un gol all’incrocio.

3) D’Ambrosio è consapevole di quello che è: un onesto pedatore con tanti difetti che per stare a galla può fare una sola cosa, ovvero correre più degli altri o, all’occorrenza, picchiare come un fabbro cassaintegrato.

Danilo D’Ambrosio, al primo match sbagliato, verrà nuovamente attaccato: “Non è all’altezza!” e ben lo sa. La cosa gli farà perdere il sonno? No, è più facile che lo faccia perdere al suo prossimo avversario".