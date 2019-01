Bernardeschi: Ecco il segreto dei cambi decisivi dalla panchina

28/01/2019 15:05

Non è la prima volta che i cambi di Allegri raddrizzano una partenza sbagliata della Juve e le consentono di vincere partite che sembravano perse. Quanto successo ieri all'Olimpico contro la Lazio è un remake di un film già visto, non può essere casualità e Bernardeschi, intervistato da Sky, spiega i segreti del gruppo: " Credo sia una questione mentale e di attenzione, di stare dentro la partita anche quando parti dalla panchina. Sei un cambio importante per la squadra e per il mister, per provare a far vincere la partita. Oppure a gestire il risultato e la palla. Devi essere bravo e concentrato in quel momento". Quelle con la Lazio è stata una grandissima prova di carattere, siamo stati dentro tutta la partita nonostante le tante difficoltà del calcio. Abbiamo dimostrato di non mollare mai fino alla fine". Lui stesso è l'esempio di una crescita individuale costante: " Ho lavorato molto sulla mia testa, sulla mentalità, sull'attenzione. Poi allenarsi con grandi campioni e con una squadra così forte aiuta sempre a crescere". Il Napoli è scivolato ora a -11: "Il nostro obiettivo è allungare il più possibile sulla seconda, ora dobbiamo continuare a tenere questo ruolino di marcia. Non ci bastano questi punti, bisogna essere lì, concentrati". Ultimo pensiero sull'Atalanta in Coppa Italia. "Sicuramente sarà una gara complicata, è una grandissima squadra, in casa ha fatto grandi risultati. La Coppa Italia è un nostro obiettivo, andremo lì per vincere".