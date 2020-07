Bergomi rivela sogno Conte e spiega calo Lautaro

26/07/2020 11:56

“Con Lautaro Martinez dobbiamo avere pazienza, l’anno scorso non era un titolare, lo è diventato quest’anno dopo l’addio di Icardi". Beppe Bergomi difende l'argentino dell'Inter. A Sky l'ex bandiera nerazzurra dice: "Deve ritrovare una serenità mentale. Se è troppo fragile? No, credo sia solo giovane”. Poi analizza il campionato: "Le due squadre che hanno cercato di contrastare la Juventus sono state l’Inter, che nelle prime diciotto partite ha fatto quattordici vittorie e quattro pareggi, poi è subentrata la Lazio e nelle ultime tre partite si era riavvicinata l’Inter. Anche la Juventus ha perso punti durante il campionato ma solo quando aveva comunque un margine di punti a disposizione, ma anche loro hanno fatto fatica: in alcune partite in vantaggio di due gol si è fatta recuperare e solitamente questo non succede ai bianconeri. Antonio Conte a un certo punto ci ha creduto, e lui è convinto quest’anno di aver fatto comunque un ottimo lavoro e forse non ha raccolto proprio il massimo".