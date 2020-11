Bergomi: Chiellini o Bonucci? Il miglior difensore italiano è un altro

21/11/2020 18:52

Sta facendo molto discutere un passaggio della telecronaca di Crotone-Lazio su Sky, in cui Beppe Bergomi ha indicato quello che a suo giudizio è il miglior difensore italiano in circolazione. Lo "Zio", costantemente nell'occhio del ciclone per i suoi commenti, ha espresso una preferenza per certi versi sorprendente.

Il miglior difensore italiano per Bergomi

Ecco le parole di Bergomi durante la partita disputata allo stadio "Ezio Scida":

"Dove lo metti Acerbi fa bene. È maturo, non sbaglia un intervento, veramente il top. A mio parere stiamo parlando del miglior difensore italiano del momento".

Chiellini non è più quello di una volta

Davide Polizzi, al fianco di Bergomi durante la telecronaca, ha tenuto vivo l'argomento e l'ex capitano dell'Inter ha ribadito il concetto: