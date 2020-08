Bargiggia: Un solo nome fattibile per post-Sarri

08/08/2020 12:43

"La Juve farà fuori Sarri (90% ad oggi) per una ragione fondamentale: dal primo giorno i giocatori non lo seguono, fanno per conto loro, perché idee tattiche e, soprattutto approccio comportamentale non sono graditi. Specie a Ronaldo. Simone Inzaghi primo della lista e ai ferri corti con Lotito". Paolo Bargiggia fa il toto-nomi in caso di esonero di Sarri alla Juve. Su twitter il giornalista di Mediaset aggiunte: "Se il patron della Lazio lo libera è fattibile Inzaghi. Zidane e Pochettino sono ad oggi più suggestioni. Può anche succedere che per difficoltà nel reperire nuovo tecnico Sarri resti. Ecco il 10% di cui parlavo".

Sarri esonerato dai tifosi

Un 10% che è anche troppo per i tifosi che non vorrebbero più sentir parlare di Sarri: "Sarri può al massimo allenare in serie C. E squadre dal 12° posto in giù" o anche: "Premesso che Sarri non l'ho mai accettato e che ha molte responsabilità, è ora di finirla che i calciatori comandino nello spogliatoio, la società è stata assente e ha permesso questo fallimento!!" oppure: "Noi tifosi lo sapevamo, nessuno l’ha mai voluto. Non può avere a che fare con il mondo Juventus" e infine: "Non è da Juve improvvisare e non aver già scelto l’allenatore per la prossima stagione, che inizia tra due settimane. Questo credo che sia un campanello d’allarme per la prossima stagione e il futuro bianconero anche in Italia".