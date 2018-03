Arsenal-Milan, probabili formazioni: Gattuso cambia l'attacco

13/03/2018 15:47

L'impresa sembra improba ma il Milan ci proverà. Giovedì sera (ore 21,05, diretta su SkySport1 e aggiornamenti in Diretta Gol in chiaro su Tv8) i rossoneri a Londra proveranno a ribaltare lo 0-2 dell'andata contro l'Arsenal nel ritorno degli ottavi di Europa League. Gattuso oggi in allenamento ha mischiato un po’ le carte ma la sensazione è che si vedrà un Milan a trazione offensiva. Qualche cambio di formazione ci sarà, con Montolivo play al posto di Biglia e un attacco a due punte con Kalinic centravanti e Cutrone nel ruolo di esterno di sinistra al posto di Calhanoglu. Gigio Donnarumma ha lasciato Milanello con la mano fasciata dopo aver riportaot una piccola distrazione a un dito della mano destra, ma le sue condizioni non preoccupano e sarà regolarmente in campo. Queste le probabili formazioni:

ARSENAL (4-3-3): Cech; Chambers, Koscielny, Mustafi, Maitland-Niles; Ramsey, Xhaka, Wilshere; Mkhitaryan, Lacazette, Ozil All: Wenger

MILAN (4-3-3): G.Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, R.Rodriguez; Kessie, Montolivo, Bonaventura; Suso, Kalinic, Cutrone. All.Gattuso.