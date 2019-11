Anche la Lega calcio contro Pioli

05/11/2019 09:24

Non bastavano rimproveri e critiche da parte di tifosi e addetti ai lavori, ora per Pioli arrivano anche le bacchettate della Lega calcio. Dopo il ko con la Lazio l'allenatore del Milan si era infatti lamentato, sottolineando di non ritenere del tutto corretta la stesura del calendario: i rossoneri, infatti, erano scesi in campo giovedì nel turno infrasettimanale con la Spal, mentre la squadra di Inzaghi il giorno prima. “Chi fa i calendari dovrebbe rispettare di più il Milan” – aveva detto il tecnico. La Lega ha replicato duramente, precisando che il calendario del campionato viene redatto con equilibrio tenendo conto degli impegni di tutte le squadre, anche in Europa. La necessità di spalmare le partite lungo il weekend non permette di avere un bilanciamento perfetto ma la volontà è quella di mettere tutti i club nelle condizioni di rendere al meglio. Secondo lo Statuto della Lega Serie A, inoltre, “non è ammesso reclamo sulla formazione dei calendari, nonché sulla data o sull’ora di inizio delle gare”. Nell’occasione la Lazio ha beneficiato di un giorno di riposo in più, sottolineano fonti della Lega ma nella maggior parte degli incontri precedenti o successivi di Europa League i biancocelesti hanno meno di 72 ore di riposo.