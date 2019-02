Alvino chiede ai tifosi di rimanere uniti, sul web è polemica

18/02/2019 09:38

"Il collante per unire le varie anime della tifoseria azzurra ed aiutare il Napoli a fare il definitivo ed ultimo step sulla mentalità si chiama Carlo Ancelotti. “Non possiamo pensare alla sfortuna, dobbiamo pensare che è solo colpa nostra”. Solo uniti si vince!". E' il messaggio via tweet di Carlo Alvino ai tifosi, ma c'è chi si offende: "Lo step non lo devono fare i tifosi, ma la società. E ogni anno manca sempre quel qualcosa per farlo. I tifosi del NAPOLI, del mio Napoli, non gli si può dire niente, perché come ad adl piace ricordare.. Quando non c'erano i palloni etc etc... Noi c'eravamo e ci saremo sempre" o anche: "L'unico che è stato capace di spaccare questa tifoseria UNICA al mondo dopo quasi cento anni è il tuo Presidente # ADL altro che collante.... ". I tifosi non ci stanno a essere considerati poco vicini alla squadra: " Se i giocatori non segnano è colpa nostra? Se usciamo dalla coppa Italia è colpa nostra? Non andare allo stadio è diventata una colpa. Assurdo! Si cerca adesso il capro espiatorio per giustificare i limiti del Napoli" o anche: "Pur stimando Ancelotti ma il Napoli squadra, il napoli città e tifoseria era già un tutt' uno L anno scorso con mister sarri, ormai è palese quando si sta x chiudere il cerchio e fare il definitivo salto di qualità adl distrugge e ricomincia".