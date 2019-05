Altobelli sprona l'Inter ma che frecciata a Icardi

13/05/2019 16:17

Da vecchio cuore nerazzurro ha voluto fare gli auguri all'Inter per la sfida col Chievo che potrebbe dare la Champions, invitando però a non sottovalutare l'avversario ma Spillo Altobelli ha mandato anche qualche frecciata a Icardi nel suo post su Instagram: “Questa sera Inter-Chievo può sembrare una partita facile, con una squadra già retrocessa che non ha niente da perdere; il mio appello per i calciatori è quello di giocare con il massimo impegno, quasi come se fosse una finale di Champions League. Le ultime tre partite abbiamo fatto 3 punti, giocando 2 partite in casa e segnando solo due reti, serve di più. Lo scorso anno abbiamo raggiunto la qualificazione con la partita con la Lazio, ma quanta sofferenza. Questa sera 60 mila supertifosi saranno presenti al Meazza". Nel suo appello alla squadra Altobelli chiama in causa anche dei pezzi grossi della storia nerazzurra, con una foto che raffigura delle colonne interiste come Zenga, Zanetti, Milito, Matthaus, Bergomi e Facchetti. Non manca la frecciata a Mauro Icardi: al commento di un tifoso “Manca Icardi nella foto“ il bomber risponde “Cosa c’entra Icardi?“.