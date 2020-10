Allegri si scalda: una panchina può già liberarsi

03/10/2020 10:14

Assieme a Spalletti e a Sarri è uno dei tre tecnici toscani - il più vincente, per altro - a non aver iniziato la stagione su una panchina ma l'attesa per Max Allegri potrebbe essere breve. L'ex allenatore della Juventus potrebbe presto rientrare nel grande giro a giudicae dalle parole dette dal ds del Psg Leonardo. Il brasiliano ha attaccato duramente Tuchel, reo aver criticato la campagna acquisti del club. "Non abbiamo apprezzato affatto. Se qualcuno non e' felice, se decide di restare, deve rispettare la politica sportiva e le regole interne. Bisogna capire il momento che stiamo vivendo tutti, ci sono situazioni molto gravi. Ora, vedremo internamente", ha detto dopo il successo del Psg contro l'Angers (6-1).

Leonardo critica pesantemente Tuchel

"Per restare in questo club bisogna essere felici, con la voglia di soffrire per la societa', lo spirito di sacrificio. Anche se stiamo vivendo un momento complicato. Se riusciamo a ingaggiare giocatori, va bene. Altrimenti andremo avanti. È lo spirito che cerchiamo, tutti hanno perso milioni, e' strano. Nessuno compra, tranne che in Inghilterra, che e' un mondo a parte". Giovedi' Tuchel aveva detto: "Se restiamo con questo gruppo, sinceramente, non possiamo chiedere gli stessi risultati". Allegri è da tempo nel mirino del club parigino e piace molto a Leonardo. Che sia la volta buona?