Agnelli a casa Milan scatena ironia dei social

Il motivo della sua presenza a casa Milan, assieme a quella del presidente dell'Inter Zhang, era di natura strettamente "politica", legato a diritti tv, Lega ed Eca (tra non molto bisognerà decidere il fondo d’investimento che dovrà essere partner della futura media company, chiamata a gestire la vendita dei diritti televisivi della Serie A nel prossimo decennio") ma la presenza di Agnelli nella sede dei rossoneri ha scatenato l'ironia del web.

I tifosi ironizzano sulla presenza di Agnelli a casa Milan

Fioccano le reazioni sui social: "Con Agnelli e Zhang a Casa Milan non sono per niente tranquillo,vedete di fare un giro nella sala trofei quando se ne vanno e controllate che ci siano ancora tutte le coppe" o anche: "Dopo ieri sera Agnelli si è deciso: per aumentare il numero di Champioms è andato a comprarle direttamente a casa Milan. Da oggi 2 sul campo, ma 4 in bacheca", oppure: "Spendono 100 milioni per Ronaldo per la Champions. Oggi Agnelli al museo con 15,00 euro ne ha viste sette" e infine: "Come dopo tutti i pacchi che gli hanno passato in questi anni Agnelli lo facciano ancora entrare a Casa Milan per me è un mistero".