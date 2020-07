Adani scomparso, Pistocchi: Lupara bianca?

05/07/2020 12:42

Che fine ha fatto Adani? Il commentatore di Sky, noto per le telecronache ruspanti, l'esaltazione della "garra" degli uruguayani, il polemico detrattore del gioco di Allegri non si sente da un po' negli studi e lo si ascolta solo nelle telecronache per cui la domanda sorge spontanea a Maurizio Pistocchi. Su twitter il giornalista di Mediaset scrive: "Da quando è ripresa la serieA, dagli studi Sky è sparito Adani, uno dei pochi che, per competenza e coraggio, non dovrebbe mai mancare. Può darsi che sia per sua scelta, ma mi sembra difficile. Ennesimo caso di lupara bianca? Chi tocca “certi” fili muore? #SaveAdani".

Adani divide il mondo dei social

Sui social Adani è amato e odiato al tempo stesso, tante le reazioni: "Commenta le partite però non è in studio così non c’è pericolo che possa fare domande scomode a certi personaggi a strisce bianconere... chissà come mai" o anche: "Lele Adani il migliore! In un salotto di connivenza e prostrazione..lui era l'unico che faceva il suo lavoro con onestà intellettuale. Torna presto. In un ruolo che ti permette di continuare a lavorare come hai sempre fatto".

C'è chi scrive: "Come mai lo mandano a commentare invece di tenerlo in studio? Una persona onesta e non maliziosa potrebbe rispondermi perché è bravo a commentare le partite. Uno smaliziato mi direbbe perché è bravo a fare le domande agli intervistati..." o anche: "Fatalità?... vabbè crediamo ancora che la Juve non ha potere di comandare certe situazioni con i media. La Juve che ha più tifosi di italia? La Juve che ha alle spalle la famiglia Agnelli? ".

Adani non piace a tutti i tifosi

Per un fan di Adani ("Direi proprio di sì.... Li è terra di conquista bianconera con Capello, Marocchi e Del Piero... Aspettando la D'Amico") c'è però anche chi sottolinea: "Sinceramente non mi manca. Troppo esagerato, troppo preso dal suo personaggio, troppo macchietta".