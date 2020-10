Abete lancia l’allarme: “Il calcio merita rispetto”

27/10/2020 19:47

Nel corso di un’intervista co Radio Kiss Kiss, Giancarlo Abete, ex presidente della Figc, lancia l’allarme sul mondo del calcio in questo momento di crisi: “C’è un groppo rischio in questo momento perché ci sono degli introiti che erano strutturati in maniera continuativa come quelli da stadio che ora non esistono più, così come le sponsorizzazione e i diritti televisivi. Credo che il calcio abbia le risorse per uscire da questa situazione e non è un problema solo italiano. Ogni anno il calcio dà più di un miliardo di euro allo Stato italiano e merita attenzione, anche in un momento di difficoltà come questo. Playoff e playout? Credo che chi opera nel mondo del calcio abbia già a disposizione un piano B. Ma è difficile capire la situazione con tutti i cambiamenti che stanno avvenendo”.