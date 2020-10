A Dribbling su Rai2 tutto sul caso-Covid con Aic, Maran e medici

03/10/2020 09:57

La terza puntata di Dribbling, in onda oggi alle 18.10 su Rai2, parte dalla ricostruzione della vicenda Covid nel calcio italiano. In particolare dai 19 positivi del Genoa, tra giocatori e collaboratori e dalle ultime notizie arrivate da Napoli con la positivita’ di Piotr Zielinski e di un collaboratore. Per capire meglio come si vive un momento simile, Simona Rolandi e i suoi ospiti fissi, Massimo De Luca e Domenico Marocchino, chiederanno all'allenatore del Genoa Rolando Maran, in collegamento da Nervi, come gestire un momento così delicato. Per un ulteriore approfondimento sulla pandemia che tanto condiziona il mondo dello sport, il Professor Massimo Ciccozzi fornirà un’analisi dettagliata del momento e i possibili sviluppi. Il punto di vista dei calciatori sarà illustrato da Umberto Calcagno, attuale presidente dell'AIC e consigliere della FIGC.

Per l’attualità, occhi puntati sulla partitissima di domenica sera quando si affronteranno la Juventus di Andrea Pirlo e il Napoli di Gennaro Gattuso, due allenatori giovani ma soprattutto due atleti che hanno condiviso, da compagni di squadra ma anche da avversari, la storia del nostro calcio. Sempre in tema Juve-Napoli, ha firmato l'introduzione alla gara, da vera appassionata, l’attrice Lina Sastri che, come tutti i napoletani, vive visceralmente ogni partita a maggior ragione quella contro gli avversari più temuti e titolati. Per la Juventus, collegamento con il critico d’arte, nonché opinionista bianconero, Luca Beatrice. Obiettivi puntati anche su Lazio-Inter, l’altra partita di cartello della terza giornata, e collegamenti in diretta con Reggio Emilia e Udine per le gare del sabato, Sassuolo-Crotone e Udinese-Roma. Infine, finestra dedicata agli ultimi giorni del calciomercato, a cura di Paolo Paganini: un mercato che, proprio alle battute finali, potrebbe riservare molte sorprese.