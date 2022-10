Chelsea-Milan, le formazioni: Pioli ne ha solo 16, ecco le sue scelte

03/10/2022 12:32

Dopo il successo di Empoli il Milan si rituffa sulle coppe. Mercoledì a Londra alle 21 c'è Chelsea-Milan, gara della terza giornata della fase a gironi di Champions League. La partita sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime, telecronaca affidata a Sandro Piccinini, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Pioli deve fare a meno di 9 giocatori: ai vari Maignan, Florenzi, Theo Hernandez, Messias, Ibrahimovic e Origi (l'unico che però si spera di poter recuperare) si sono aggiunti anche Kjaer, Saelemaekers e Calabria. Come giocherà dunque il Milan contro i Blues? Con solo 16 effettivi Tatarusanu confermato in porta, linea difensiva praticamente obbligata: Dest, Kalulu, Tomori e Ballo-Touré. In mezzo Tonali e Bennacer mentre sulla trequarti agirà Krunic sulla destra con De Ketelaere e Leao e Giroud punta centrale.

Queste le probabili formazioni

CHELSEA (4-2-3-1): Kepa; James, Fofana, Thiago Silva, Chilwell; Jorginho, Kovacic; Sterling, Havertz, Mount; Aubameyang. All: Potter

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo Toure; Tonali, Bennacer; Krunic, De Ketelaere, Leao; Giroud. All: Pioli