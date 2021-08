Visite superate, per Correa all'Inter manca solo l'ufficialità

25/08/2021 20:15

Nel pomeriggio l'arrivo a Linate e le visite mediche superate con sucesso presso la sede meneghina dell'Humanitas, con conseguenti idoeneità sportiva e, domani, la firma sul contratto. Per Joaquin Correa all'Inter manca ormai solo l'ufficialità.

L'argentino è praticamente un ex calciatore della Lazio e si appresta a riabbracciare Simone Inzaghi, che lo ha fortemente voluto con sé anche nella sua avventura in nerazzurro. Per il Tucu, l'Inter pagherà ai biancocelesti di Lotito una cifra vicina ai 31 milioni di euro.

Domani, Correa potrebbe prendere parte all'ultima seduta prima della seconda di campionato. Probabile che venga aggregato subito al gruppo e non è detto che non possa esordire già venerdì al Bentegodi contro l'Hellas.