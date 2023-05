Serie A, gli arbitri dell'ultima giornata: per Roma-Spezia c'è un incubo di Mou

31/05/2023 12:39

Sono state rese note le designazioni arbitrali per l'ultima giornata di campionato. Squadre in campo tra venerdì 2 e domenica 4 giugno per l'ultimo impegno stagionale, salvo possibile spareggio per non retrocedere. Per Milan-Verona c'è Valeri, per Roma-Spezia scelto invece uno degli incubi di Mourinho: Maresca. Udinese-Juventus, gara cruciale per le residue speranze bianconere di Europa League, il direttore di gara sarà Guida. Questi tutti i fischietti dell'ultimo turno di A:

SASSUOLO – FIORENTINA Venerdì 02/06 h. 20.30

MARCHETTI

AFFATATO – MORO

IV: PRONTERA

VAR: DOVERI

AVAR: AYROLDI

TORINO – INTER Sabato 03/06 h. 18.30

FABBRI

GALETTO – CECCON

IV: MINELLI

VAR: CHIFFI

AVAR: DOVERI

CREMONESE – SALERNITANA Sabato 03/06 h. 21.00

PERENZONI

MASTRODONATO – CIPRIANI

IV: GARIGLIO

VAR: ABBATTISTA

AVAR: FOURNEAU

EMPOLI – LAZIO Sabato 03/06 h. 21.00

MASSIMI

VALERIANI – SCARPA

IV: MIELE G.

VAR: NASCA

AVAR: DIONISI

NAPOLI – SAMPDORIA h. 18.30

FELICIANI

LIBERTI – PALERMO

IV: MAGGIONI

VAR: MARINI

AVAR: RAPUANO

ATALANTA – MONZA h. 21.00

DI BELLO

PAGLIARDINI – ROSSI L.

IV: SERRA

VAR: BANTI

AVAR: DIONISI

LECCE – BOLOGNA h. 21.00

PICCININI

CAPALDO – YOSHIKAWA

IV: PATERNA

VAR: DI MARTINO

AVAR: GHERSINI

MILAN – H. VERONA h. 21.00

VALERI

GIALLATINI – PRETI

IV: VOLPI

VAR: MARIANI

AVAR: MUTO

ROMA – SPEZIA h. 21.00

MARESCA

CARBONE- BACCINI

IV: CAMPLONE

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LONGO S.

UDINESE – JUVENTUS h. 21.00

GUIDA

IMPERIALE – TOLFO

IV: PEZZUTO

VAR: ABISSO

AVAR: PAGANESSI