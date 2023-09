Ranking Iffhs, la classifica per club: due italiane nella top ten mondiale

Al primo posto c'è il Manchester City , seguita dal Real Madrid e dal Flamengo. In quarta posizione la prima italiana, l'I nter , davanti a Porto e Al Ahly. Settimo il Manchester United, ottavo il Napoli , chiudono la top ten a pari merito Benfica e Palmeiras. Le altre italiane sono la Fiorentina (14esima), la Roma (19esima), il Milan (21esimo), la Juventus (25esima), la Lazio (70esima).

È stato ufficializzato ufficiale il ranking mondiale IFFHS aggiornato a settembre 2023. Una graduatoria che, come riporta Tuttosport, a differenza di quella Uefa, tiene conto del rendimento dei club sia nelle competizioni europee che di quello avuto, invece, nei rispettivi campionati nazionali. Il periodo tenuto in considerazione è quello che va dal 1 settembre 2022 al 31 agosto 2023.

scommesse sportive stakers.com

Ti piace il calcio e vuoi scommettere?

Solo sui migliori siti di scommesse calcio autorizzati da AAMS

Vuoi sapere tutto sui bonus casino senza deposito legali? Consulta casinosicuri.info per conoscere ogni dettaglio.

Cosmetica Bio e prodotti Bromatech su Iamnatural.it

Le nuove alternative per bookmaker non aams club online

Divertiti sicuro con i Free Spin nei Casinò Online AAMS

I migliori siti di scommesse e online casinò non AAMS secondo iCasinoNonAAMS.com. Controlla le informazioni sui casinò, ottenere un bonus, leggi le recensioni e i giudizi degli esperti.

Su Casinosulweb.it troverai casino online legali, bonus senza deposito sicuri e slot machine per giocare gratis.

Grazie a spiegazioni sui bonus benvenuto e recensioni professionali, ilcasinoitaliano.eu è da diversi anni il punto di riferimento in Italia per i casinò non AAMS sicuri e affidabili.