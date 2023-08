Napoli, la diagnosi dell'infortunio di Osimhen: ecco quando rientrerà in campo

09/08/2023 20:04

Nella giornata di ieri Victor Osimhen è tornato a fermarsi in allenamento. Il centravanti del Napoli, dopo un contrasto di gioco con il neoarrivato Natan, è rimasto per qualche minuto a terra ed è stato immediatamente curato dallo staff medico: borsa del ghiaccio e vistosa fasciatura alla caviglia destra, poi su, sulle sue gambe, verso lo spogliatoio. Ma zoppicando.

Per fortuna gli esami hanno rivelato che non si tratta di nulla di grave per l'ex Lille: per lui solo un trauma distorsivo alla caviglia. Quanto ci metterà a rientrare lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: pochi giorni, probabile la sua presenza già alla prima giornata contro il Frosinone il 1t9 agosto. La prossima settimana sarà dunque già abile e arruolabile. Si tratta del il secondo contrattempo fisico per Osimhen nel corso del ritiro in Abruzzo, dove aveva già saltato quattro allenamenti per un affaticamento muscolare.