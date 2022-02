Napoli, l'appello di Chiariello per la partita di Cagliari

20/02/2022 22:18

Che occasione per il Napoli dopo un weekend a dir poco fantastico per quel che concerne i risultati delle dirette concorrenti per lo scudetto o la zona Champions. Nel corso del suo consueto editoriale di inizio trasmissione per Campania Sport, su Canale 21, Umberto Chiariello traccia uno spaccato dell'attuale momento degli azzurri e rivolge loro un accorato appello: