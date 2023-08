Napoli, futuro di Osimhen in bilico: i bookie quotano l'approdo in Arabia Saudita

09/08/2023 19:18

Giorno dopo giorno il futuro di Victor Osimhen si fa sempre più intricato. Il capocannoniere dell’ultima Serie A è finito nelle grazie dell’Al Hilal, che sembra intenzionato a sborsare cifre da record per portare in Arabia il bomber nigeriano. Una corte che ha portato la quota del trasferimento del centravanti del Napoli nel campionato saudita a scendere fino a 2,75, sia per gli esperti Goldbet che quelli Better, ancora in ritardo però sulla permanenza in Campania in pole a 1,25. Più difficile, riporta Agipronews, un trasferimento al PSG, primo club ad aver chiesto informazioni sull'ex Lille, offerto a 7, con il Bayern Monaco, sempre alla ricerca di un centravanti dopo le difficoltà per portare in Baviera Harry Kane, fissato a 8,50 volte la posta.